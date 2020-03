Michael Wendler (47) und Laura Müller (19) scheffeln ordentlich Schotter! Der Schlagerstar und seine 19-jährige Freundin scheinen keine Gelegenheit verstreichen zu lassen, um ihren Marktwert vollends auszuschöpfen: Unter anderem kassierte der Schlagerstar für das TV-Duell "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" satte 150.000 Euro! Und diese Sendung war längst nicht seine einzige Einnahmequelle...

Die ganze Folge "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!" seht ihr auf TV Now.

