Darauf haben alle Männer gewartet: Janine Pink (32) hat verraten, was die Herren der Schöpfung brauchen, um in ihr Beuteschema zu passen. Im letzten Jahr noch lernte das Reality-TV-Sternchen mit Tobias Wegener (26) ihren vermeintlichen Prinzen kennen, doch daraus wurde nichts. Darüber ist die Powerfrau aber schon längst hinweg. Janine spricht Klartext, was ihren Traummann ausmacht und was bei ihr so gar nicht geht.

Beim Nacktshooting auf Fuerteventura hat die Schönheit Bild verraten, was sie an Männern besonders sexy findet: "Ich finde, der Charakter eines Menschen kann bei weitem sexier sein als das Aussehen." Daher sei Janines Vorstellung von einem Traummann nicht an Äußerlichkeiten gebunden: "Ehrlichkeit, Direktheit und dass er anpacken kann – das ist für mich wichtig."

Jetzt schlagen sicher einige Männerherzen höher und Janine ist sogar wieder offen für Neues: "Aktuell bin ich nicht auf der Suche nach einer neuen Beziehung, verschließe mich davor aber auch nicht." Gute Aussichten also für ihre männlichen Fans. Und was sie gar nicht mag: "Es ist jetzt nichts, was mich allgemein von Männern abschreckt – nur von einer bestimmten Art von Typen."

Instagram / janinepinkofficial "Promi Big Brother"-Siegerin Janine Pink

Instagram / janinepinkofficial Schauspielerin Janine Pink

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink im Januar 2020 auf den Kanaren



