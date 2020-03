Überraschende Enthüllungen über Königin Letizia (47)! Die Ehefrau von König Felipe (52) macht sonst vor allem durch ihre oft ausgefallene Garderobe in der Öffentlichkeit von sich reden. Jetzt schockt ein Enthüllungsbuch über die zweifache Mutter alle Royal-Fans. Darin heißt es, Letizia habe einen regelrechten Kontrollzwang, mit dem sie ihre Familie und die Palastmitarbeiter geradezu terrorisiere. Außerdem steht in dem Buch, dass Letizia eine heimliche Abtreibung gehabt habe und sie in Wirklichkeit eine Monarchie-Gegnerin sei.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de