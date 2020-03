Jonas Ems (23) ist neuerdings im Fitness-Fieber! Der YouTuber überraschte seine Community in den vergangenen Wochen immer wieder mit krassen Sixpack-Bildern. Der Netz-Star hat durch viel Training und gesunde Ernährung ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Im Promiflash-Interview verrät er, dass seine neue Pump-Leidenschaft auch etwas mit der Trennung von seiner Ex Denise Mski (20) zu tun hat: "Ich glaube, das ist einfach so etwas Typisches – der Klassiker muss man so sagen! Wenn eine Beziehung zu Ende ist, dass man denkt, man muss jetzt erst mal etwas an sich ändern."

