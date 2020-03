So heiß sah man sie selten! Lena Gercke (32) und ihr Freund Dustin Schöne haben am Anfang des Jahres für die wohl größte Überraschung überhaupt gesorgt: Das Liebespaar erwartet seinen ersten gemeinsamen Nachwuchs! Die baldige Mutter scheint die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Ihre Fans lässt sie an jedem Moment teilhaben und teilt stets Schnappschüsse ihres Körpers, der sich täglich verändert. Jetzt zeigt die blonde Beauty zur Abwechslung mal ihr üppiges Dekolleté.

Ganz schön freizügig präsentiert sich die werdende Mama in ihrer aktuellen Instagram-Story: In einem schwarzen Body absolviert die hübsche Blondine gerade ein Foto-Shooting. Da bleibt nebenbei scheinbar auch noch etwas Zeit für eine kleine private Foto-Session vor dem Spiegel. Auf dem Schnappschuss fallen ihr ein paar Haarsträhnen lässig ins Gesicht. Dabei fällt einem vor allem das üppige Dekolleté des Topmodels auf, das sie stolz in Szene setzt. Dies stiehlt ihrem süßen Babybauch regelrecht die Show – sonst steht nämlich meistens der im absoluten Mittelpunkt.

Lena bewies in den letzten Tagen jedoch, dass sie mehr kann, als nur heiß aussehen. Die Unternehmerin, die auch ein eigenes Fashionlabel gegründet hat, teilte ihren Fans mit, dass sie es auf das Forbes-Cover geschafft hat. "Wow, ich bin so aufgeregt. [...] Danke Forbes, dass ihr mir die Möglichkeit gegeben habt, mit euch über meine größte Leidenschaft zu sprechen", offenbarte die 32-Jährige auf Instagram.

Getty Images Lena Gercke im Juli 2019

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020

Instagram / lenagercke Lena Gercke im Februar 2020



