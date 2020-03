Oliver Pocher (42) schießt ein letztes Mal gegen Michael Wendler (47)! Vor wenigen Tagen hatte der Comedian angekündigt, am Samstag seinen finalen Diss veröffentlichen zu wollen. Und tatsächlich: Der Hannoveraner postete nun ein neues Video auf seinem Instagram-Kanal – und das hat es in sich! In dem Clip covert der 42-Jährige den legendären Song "Jeanny" von Falco (✝40), in dem der Künstler von einem Stalker singt, der ein Mädchen tötet. Mit Zeilen wie "Wendler, warum stehst du auf Teens? Laura, du weißt, dass du was besseres verdienst. There will be someone in your Alter who needs you!" zieht er den Wendler und dessen Freundin Laura Müller durch den Kakao – doch geht dieser Seitenhieb zu weit?

