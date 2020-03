Gerade erst startete eine neue Doku-Serie über Laura Müller (19) und Michael Wendler (47). In "Laura & Der Wendler – Total verliebt in Amerika" haben die Fans des Power-Couples die Möglichkeit, es noch besser und privater denn je kennenzulernen. Auf TVNOW sind bereits die ersten drei Folgen verfügbar. Promiflash verrät euch, welche fünf spannenden und bisher unbekannten Details man dort über das Leben von Laura und dem Wendler erfährt – es geht unter anderem um das Verhältnis zu Lauras Eltern und Michaels Ex Claudia Norberg (49), ihr neues Haus, ihre Beziehung und Lauras Karrierepläne!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de