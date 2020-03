Nach Kelly MissesVlog (26) offenbarte auch ihr YouTube-Kollege Tanzverbot (23), dass ihm von Stalkern übel nachgestellt wurde. Dabei sind die beiden Vlogger keine Ausnahmen: Promiflash sprach mit den Krass Klassenfahrt-Stars über ihre Stalking-Erfahrungen – und Jonas Wuttke (23) verriet: "Ich hatte das tatsächlich mal, als ich noch in meinem Familienhaus in Kiel gewohnt habe, dass es da dann erst zu Nachrichten kam, irgendwann lagen da dann Pakete vor der Tür, seltsame Nachrichten auch." Und auch Jonas Ems (23) kann sich an eine ähnliche Situation erinnern. Der YouTuber fand vor Jahren im Briefkasten seiner alten Wohnung einen Zettel mit den Worten: "Ich weiß, dass du da wohnst."

