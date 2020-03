Bibi (27) und Julian Claßen (26) erwarten zurzeit ihr zweites Baby. Nach Söhnchen Lio (1) können sie sich dieses Mal auf ein Mädchen freuen. Obwohl es bis zur Geburt noch einige Wochen dauern wird, können die beiden Influencer ein ganz besonderes Detail nicht mehr länger für sich behalten: Bibi und Julian verraten jetzt schon den Babynamen: "Also, wir haben uns für den Namen Emily entschieden. So wird die Kleine heißen", erklärt Bibi in einem YouTube-Video.

