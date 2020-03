Christin Kaeber musste sich in den vergangenen Wochen in Geduld üben. Sie und ihr Partner Leons haben ungeduldig ihr erstes Kind erwartet, doch ihr Töchterchen ließ sich eine Menge Zeit. Etwa zwei Wochen nach dem errechneten Geburtstermin wollte ihre Kleine immer noch nicht kommen. Am Ende musste die Geburt im Krankenhaus eingeleitet werden. Mittlerweile sind Christin und Leons aber endlich stolze Eltern eines Mädchens, wie sie auf Instagram mit einem niedlichen Foto verkündete: "Hallo Welt. 06.03.2020. Der Tag, der unser Leben verändert und uns mit Liebe komplett überflutet hat."

