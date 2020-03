Seit Wochen drehen Jonas Ems (23) und Celina zusammen Videos – und nicht selten geht es in denen ums Thema Liebe oder Beziehungen! Die Fans fragen sich deshalb zurecht: Geht etwa was bei den YouTubern? Mittlerweile klären die beiden auf, dass sie nicht zusammen sind. Doch was nicht ist, kann ja noch werden, oder? Promiflash hat bei Jonas auf der "Krass Klassenfahrt"-Premiere zur sechsten Staffel in Berlin nachgefragt. Der 23-Jährige kann sich zwar erklären, wieso so viele Fans immer noch auf ein Beziehungs-Outing hoffen, will aber noch nicht ganz zugeben, ob er wirklich auf die attraktive Blondine steht! "Ich verstehe, warum man darauf kommt, aber ich muss trotzdem sagen, dass es trotzdem… also ja, vielleicht hat man diesen gewissen Typen, aber es gab auch schon braunhaarige Mädchen, die ich attraktiv fand", stammelte er verlegen.

Es bleibt also spannend.

