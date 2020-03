Angelina Heger (28) beweist einmal mehr, wie gut ihr die Schwangerschaft steht! Gemeinsam mit ihrem Partner Sebastian Pannek (33) erwartet die Web-Beauty derzeit ihr allererstes Kind. Bis das Paar sein Baby das erste Mal in die Arme schließen können wird, dauert es nicht mehr allzu lange: Angelina befindet sich inzwischen im siebten Schwangerschaftsmonat und trägt schon eine hübsche, runde Babykugel mit sich herum – und diese süße Rundung weiß die Mami in spe perfekt in Szene zu setzen!

Via Instagram grüßte die 28-Jährige jetzt mit einem Urlaubsschnappschuss aus Lanzarote. Auf dem Foto posiert die braun gebrannte Influencerin vor einer traumhaften Strandkulisse. Absoluter Eyecatcher ist aber natürlich ihr Babybauch, den Angelina stolz in einem knallengen, weit ausgeschnittenen Badeanzug mit Leo-Print präsentiert. Hiermit zeigt die einstige Bachelor-Finalistin deutlich: Auch als werdende Mutter fühlt sie sich in ihrem Body pudelwohl und sexy!

Dieses Selbstbewusstsein ist tatsächlich nicht selbstverständlich. Wie Web-Kollegin Anne Wünsche vergangenen Monat im Promiflash-Interview verriet, habe sie sich während ihrer beiden Schwangerschaften überhaupt nicht heiß gefühlt: "Ich habe mich als schwangere Frau überhaupt nicht erotisch gefunden! Ich konnte mich nicht mal ansehen. Ich fand mich wie ein Pottwal, wie so eine richtig fette Seekuh", gab sie offen zu.

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Anzeige

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

Anzeige

Instagram / anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche im Spanien-Urlaub 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de