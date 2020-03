Anne Wünsche (28) wagt einen großen Schritt! Was die Fans der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin lange Zeit nicht wussten: Nur eine ihrer beiden Töchter stammt von ihrem früheren Langzeitpartner Henning Merten! Der Musiker ist zwar der Erzeuger von Nesthäkchen Juna, aber nicht von Miley. Ihre Älteste ging aus einer früheren Beziehung von Anne hervor. Bisher hatte die Sechsjährige nie Kontakt zu ihrem biologischen Vater – doch das sollte sich am vergangenen Wochenende ändern! Via Instagram berichtete die Influencerin ihren Followern von dem emotionalen Ereignis...

