Carina Spack bekommt Unterstützung! Bei Bachelor in Paradise hat die Blondine endlich ihr großes Glück gefunden und das thailändische Paradies an der Seite von Serkan Yavuz (26) verlassen. Erst vor Kurzem hat der Regensburger sein TV-Domizil im Big Brother-Container bezogen. Carina ist nicht gerade begeistert davon, dass auch Serkans Ex-Flirt Jade Übach derzeit dort weilt. Rafi Rachek (30) aber hofft, dass sich der Bayer dort neu verliebt. Diese Aussage kann Natalie Stommel gar nicht nachvollziehen und schießt gegen ihren ehemaligen BiP-Kollegen.

"Wie kann man so böse sein und so einen Bullshit von sich geben, nur um andere zu verletzen?!", wettert die Beauty in ihrer Instagram-Story und teilt dazu das passende Zitat des Kölners aus einem Promiflash-Interview. Rafi hatte darin nämlich geäußert, dass er sich eine andere Partnerin an Serkans Seite besser vorstellen könnte. Dass Natalie in dieser Hinsicht ganz klar hinter ihrer Freundin steht, macht sie auch in einem Hashtag klar. #halloaufmerksamkeit schreibt sie und markiert den Partner des einstigen Prince Charming-Kandidaten Sam Dylan (29) darunter.

Doch muss sich Carina wirklich Sorgen um ein Knutsch-Comeback zwischen ihrem Liebsten und Jade machen? Wenn es nach Rafi geht, wird sich das auf keinen Fall wiederholen. "Jade steht auf Männer, die auch mal auf den Tisch hauen und sich nicht von Frauen verbiegen lassen, außerdem geht sie an nichts ran, wo Carinas Bakterien dran waren", meint er und ist gespannt, wie sich der 26-Jährige im Container so schlägt.

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020

Instagram / natalie_stommel Natalie Stommel im Februar 2020

Instagram / jadebritani Jade und Serkan bei "Bachelor in Paradise" 2019

