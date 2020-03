Seit Jahren leidet Anna Wilken an Endometriose – einer chronischen Erkrankung, die zu gutartigen, aber schmerzhaften Wucherungen unter anderem an der Gebärmutterschleimhaut führt. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin geht offen mit dem Thema um, um über diese Erkrankung aufzuklären. So teilte sie jetzt ein ehrliches Foto bei Instagram, mit welchem sie auf die Folgen der Krankheit aufmerksam machen will. "Denn ungefähr so sieht die Endometriose von innen aus. Aber von außen sieht man sie eben nicht, das ist das Problem", schreibt sie zu dem Bild.

