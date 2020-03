Monatelang shooten die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen mit Heidi Klum (46) und ihrem Team, bevor sie sich aufs große Finale freuen können! Doch wie läuft so ein Tag am Set eigentlich genau ab? Promiflash traf die Ex-Kandidatin Klaudia Giez (23) im Spreegold im Bikini Berlin und hakte nach, wie sie die Zeit damals erlebt hat. Dabei erzählte Klaudia: Die Girls seien nicht nur ohne Vorwarnung geweckt worden, sie hätten auch nicht gewusst, was am nächsten Tag auf sie zukomme. "Es war halt immer eine Überraschung", so die Beauty.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de