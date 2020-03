Immer mehr Promi-Frauen sind in den vergangenen Monaten mit der Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie unter der Krankheit Lipödem leiden. Im Kampf mit der schmerzhaften Erkrankung legen sie sich sogar unters Messer. Promiflash hat bei Fachärztin Dr. Alexandra Buschmann nachgefragt, was man unter der Gewebe-Störung, unter der beispielsweise Saskia Atzerodt (28), DominoKati (23) und Jennifer Frankhauser (27) leiden, versteht: "Also im Prinzip ist das Lipödem eine veränderte Architektur des Fettes. Man muss sich das vorstellen, wie kleine Weintrauben und bei dem Lipödem ist es eher wie so ein Kopfsteinpflaster und das führt dazu, dass das Gewebe härter ist."

