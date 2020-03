In Amanda Bynes' (33) Leben geht es aktuell mal wieder auf und ab! Der einstige Kinder-Star machte vor wenigen Wochen Schlagzeilen mit seiner Blitz-Verlobung. Mit dieser Neuigkeit überraschte die 33-Jährige ihre Fans im Netz und präsentierte auch gleich den dazugehörigen Ring. Mittlerweile sollen sie und ihr Partner Paul allerdings schon wieder getrennte Wege gehen. Das Beziehungsende soll die "She's The Man"-Darstellerin allerdings so sehr mitgenommen haben, dass sie nun auf richterliche Anordnung eine psychiatrische Klinik aufsuchen muss. Steht Amanda also erneut vor einem Zusammenbruch?

