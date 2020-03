Jetzt hat Corona auch Hollywood erreicht! Seit wenigen Wochen treffen zahlreiche Promis wie Miley Cyrus (27) strenge Vorkehrungen, um sich nicht mit dem Virus zu infizieren. So cancelte Miley sogar ein Benefizkonzert. Auch Mariah Carey (49) und Ciara (34) sagten ihre Gigs ab – und das legendäre Coachella-Festival wurde verschoben. Nun erwischte es auch den ersten Hollywood-Star: Tom Hanks (63) infizierte sich in Australien mit dem Coronavirus. Seine Frau Rita Wilson (63) ist ebenfalls betroffen. Auch andere Promis befinden sich in Quarantäne...

