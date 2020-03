Schlimmes Horror-Jahr 2019 für Benjamin Melzer: Das Männermodel hat schlimme Monate hinter sich. Der Recklinghäuser kommt vor 33 Jahren als Frau zur Welt und merkt, dass er sich im falschen Körper befindet. Durch elf aufwendige Operationen wird er endlich der Mensch, der er sein soll. Doch der neue Körper will nicht so ganz wie Ben will, und so musste er letztes Jahr schon wieder unters Messer, wie er nun gegenüber Promiflash verriet.

Nach sieben Jahren ist seine Erektionsprothese, die man nun mal braucht, kaputtgegangen. "Eigentlich dachte ich: 'Okay, du gehst kurz zum TÜV, lässt da eben mal ein Teil wechseln, bekommst eine neue Plakette und fährst wieder nach Hause'", erklärt der Bartträger im Promiflash-Interview bei der Vorstellung seines Buches "Endlich Ben". Als wäre das nicht schon genug, kam noch ein Keim dazu, den Ben sich eingefangen hatte – es sah nicht gut aus und schien gesundheitlich den Bach runterzugehen.

Doch mit Willensstärke und der Hilfe und Zuneigung einer ganz besonderen Person boxte sich Ben auch durch dieses düstere Lebenskapitel. Seine Freundin Sissi Hofbauer stand ihm dabei immer zu Seite, und zusammen genießen die beiden ihr Glück jetzt umso mehr.

Anzeige

Getty Images Benjamin Melzer, 2017 in New York

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer, Männermodel

Anzeige

Getty Images Benjamin Melzer, 2017 in New York



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de