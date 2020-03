Baby-Segen für Sarah Joelle Jahnel (30)! Im Oktober gab die Musikerin bekannt, dass sie ihr allererstes Baby erwartet. In regelmäßigen Updates hielt sie ihre Fans seitdem bei Social Media über ihre anderen Umstände auf dem Laufenden. Am Donnerstag folgte dann endlich der Höhepunkt ihrer Schwanger-Beiträge auf Instagram – sie verkündete, dass ihr Spross schon auf der Welt ist! "Ich bin absolut überwältigt, meine kleine Maus Lia Faé endlich bei mir zu haben. [...] Der kleinen Maus geht es sehr, sehr gut, sie hat mit stolzen 3600 Gramm gestern am 11.3.2020 um 15:25 Uhr das Licht der Welt erblickt! Ich bin unfassbar stolz und glücklich. Sie ist... perfekt", freute sich die 30-Jährige in ihrem Upload.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de