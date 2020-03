Rund ein halbes Jahr ist es her, dass Tobias Wegener (26) und Janine Pink (32) aus heiterem Himmel ihr Liebes-Aus bekannt gegeben haben. Der Love Island-Hottie hatte sich von der ehemaligen Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin getrennt und danach einen krassen Shitstorm via Social Media geerntet. Im Promiflash-Interview spricht der 26-Jährige jetzt offen darüber, wie schwer diese Zeit für ihn war. "Ich war dann auch zwei Wochen nur zu Hause und war am Weinen."

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de