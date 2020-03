Das Coronavirus wirkt sich nun auch umfassend auf die deutsche Eventbranche aus! Nachdem vor einigen Tage bekannt wurde, dass das Musik-Festival Coachella verschoben wird, ziehen auch deutsche Veranstalter – wie beispielsweise die Macher der Beauty-Messe Glow – ihre Konsequenzen. Doch damit nicht genug: YouTube-Star Dagi Bee (25) reagiert auf die Verbreitung des Erregers ebenfalls – und sagt ihre Festival-Tour ab! Doch ihre Fans können dennoch ein bisschen aufatmen. "Die Festival-Tour wird nicht im April stattfinden – sie wird verschoben. Wir haben jetzt geplant, in den Herbstferien die Festival-Tour stattfinden zu lassen", gibt sie in einem Statement preis. Auf ein genaues Datum will sich die 25-Jährige aber noch nicht festlegen.

