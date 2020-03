Promiflash begleitet die Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin Nathalie Bleicher-Woth (23) auf einen ganz besonderen Beauty-Tag: Bei Miss Lashes Berlin lässt sich die gebürtige Wormserin nicht nur die Wimpern auffüllen und die Augenbrauen kosmetisch liften, sie bekommt auch künstliche Sommersprossen ins Gesicht gezaubert. Im Promiflash-Interview verriet Nathalie, dass sie sehr viel Zeit in ihr Äußeres investiert: "Am Tag bestimmt schon alleine mit Schminken und aus Maske und Waschen, bestimmt so zwei bis drei Stunden. Das hört sich jetzt so krass an, aber wenn man alles so zusammenrechnet, ja."

