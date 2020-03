WrestleMania trotzt Pandemie? Seit einigen Wochen halten das neuartige Coronavirus und der damit angemessene Umgang die Welt in Atem. Nach etlichen Infizierten und zahlreichen Todesopfern werden mittlerweile reihenweise Veranstaltungen abgesagt. Auch die Sportwelt hat darunter zu leiden: So wurden unter anderem der Spielbetrieb der Bundesliga und der amerikanischen Basketballliga NBA eingestellt. Doch ein sportliches Event soll trotz der aktuellen Krise stattfinden: Die WrestleMania in Florida!

Seit 1985 findet das Wrestling-Event statt und zählt in dieser Sportart zu den Höhepunkten des Jahres. Trotz des Virus möchten die Veranstalter offenbar nicht auf die Austragung am 5. April mit mehr als 70.000 Fans verzichten, wie mehrere US-Medien berichten. Trotz eines Gesprächs mit den Behörden stellt sich der WWE-Boss Vince McMahon (74) quer. Noch steht den Plänen auf gesetzlicher Ebene nichts im Weg: Während in Deutschland größere Veranstaltungen verboten sind, ist es in den USA bisher lediglich eine Empfehlung der Gesundheitsbehörde CDC, Ereignisse mit mehr als 50 Personen zu verschieben oder abzusagen.

Sollte WrestleMania wirklich ausgetragen werden, können sich die Verantwortlichen wohl über Top-Quoten freuen: Derzeit läuft wegen der weltweit sich ausbreitenden Krankheit fast nichts Vergleichbares im Fernsehen. Lediglich die UFC, die Liga für Mixed Martial Arts, findet ohne Zuschauer statt.

Getty Images Hulk Hogan, John Cena, Randy Orton und Triple H

Getty Images WWE-Chef Vince McMahon

Getty Images Randy Orton bei WrestleMania



