Immer mehr Promi-Väter küssen ihren Nachwuchs auf den Mund! Mit aktuellem Beispiel geht Lukas Podolski (34) voran. Via Instagram teilte der Köln-Kicker vor wenigen Tagen einen Schnappschuss, auf dem er Töchterchen Maya einen Kuss gibt. Damit folgt der Profi-Fußballer einem Trend, der in der Vergangenheit immer wieder für hitzige Diskussionen sorgte. Promiflash stellt euch mit Schauspieler Til Schweiger (56), TV-Bekanntheit Mario Lopez (46) und Sportstar David Beckham (44) drei weitere prominente Daddys vor, die ihren Kleinen gerne ab und an einen Schmatzer auf die Lippen drücken.

