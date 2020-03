Shannen Doherty (48) zeigt einen besonders intimen Moment ihres Krebskampfs! Die Schauspielerin ging Anfang Februar mit einer schockierenden Nachricht an die Öffentlichkeit: Ihr Brustkrebs ist im vergangenen Jahr zurückgekehrt! Nun postete sie am vergangenen Wochenende einen Clip auf Instagram, in dem ihr eine Freundin die lange, schwarze Mähne abrasiert. Allerdings entstanden die Aufnahmen schon während ihrer ersten Erkrankung. Bisher trägt sie ihre Haare noch schulterlang. Ob sie dieses Mal wieder zum Rasierer greifen wird, bleibt offen.

