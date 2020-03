Er wusste tatsächlich von nichts! Tobias Wegener (26) ist Teil der neuen TV-Show Promis unter Palmen. Ebenfalls mit von der Partie: Seine Ex-Freundin Janine Pink (32). Kurz nach ihrer Trennung im Herbst letzten Jahres hatten sich die beiden einen öffentlichen Schlagabtausch geliefert, der sich gewaschen hatte. Wie war es für den 26-Jährigen, seine Ex nun überraschend wiederzusehen? "Als ich sie dann gesehen habe, das war für mich einfach so ein Schockmoment, also ich hatte wirklich Schweißausbrüche, mir war schlecht und ich glaube, ich wurde auch total blass, weil ich überhaupt gar nicht wusste, wie ich mit dieser Situation umgehen sollte", verriet Tobi Promiflash.

