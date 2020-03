Der Streit geht in die nächste Runde! Seit Wochen zofft sich Anne Wünsche (28) mit ihrem Ex Henning Merten und seiner Freundin Denise Kappès (29). Es geht um Anne und Hennings gemeinsame Tochter Juna. Der Schlagabtausch gipfelte Ende Februar mit einer Verordnung vom Jugendamt: Anne darf Juna nicht mehr im Netz zeigen. Nun ist Henning noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat Anne per Anwaltsschreiben verboten, ihre Tochter öffentlich zu zeigen. Im Netz klagt sie ihren Followern ihr Leid und kritisiert vor allem, dass Denise sich immer wieder einmischt. "Wir sind die Eltern und nicht Denise. Das funktioniert nicht. Ich und Henning müssen alles klären", so die 28-Jährige in ihrer Instagram-Story.

