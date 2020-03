Oliver Pocher (42) platzt der Kragen! Schon bevor bekannt wurde, dass auch seine Frau Amira sich mit Corona angesteckt hat, hetzte der TV-Scherzkeks heftig gegen alle Influencer, die sich nicht an Reisesperre und das Vermeiden von sozialen Kontakten halten. Nach Sarah (28) und Dominic Harrison (28) fällt auch Bachelor in Paradise-Bekanntheit Johannes Haller (32) einer Pocher-Wutrede zum Opfer. "Wir haben doch eine Sache von der Kanzlerin und allen gehört: Wir sollen zu Hause bleiben, nicht in Urlaub, bitte nicht das Land verlassen", wettert er auf Instagram.

