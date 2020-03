Benjamin Melzer ist seit zwei Jahren glücklich vergeben – und zwar an Sissi Hofbauer, die jüngere Schwester von Ex-Bachelorette Anna Hofbauer (31). Vor zehn Jahren wurde der Transgender-Hottie durch geschlechtsangleichende Operationen körperlich zum Mann umgewandelt. Für seine Partnerin war das nie ein Problem, wie sie jetzt im Promiflash-Interview verrät: "Also als ich ihn kennengelernt hatte, wusste ich von seiner Geschichte. Aber das hat mich in keinster Weise beeinflusst oder mir irgendwelche komischen Gedanken gemacht – ganz im Gegenteil! Ich dachte mir: ‘Wow, was für ein Mann!’ Und das denke ich noch heute."

