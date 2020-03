Diese kleine Fellnase stiehlt so manchem waschechten Blogger die Show! Wer Social-Media-Accounts besitzt, kommt an ihnen nicht vorbei: Influencer zeigen uns, wie man sich am besten kleidet, wie gesunde Ernährung geht und wie man auf Fotos am vorteilhaftesten aussieht. Eine von ihnen hat das gar nicht nötig: Pumpkin! Diese Influencerin pfeift natürlicherweise auf Klamotten, isst immer genau das, was sie vorgesetzt bekommt und setzt bei ihren Postings stets auf ganz spontane Schnappschüsse. Was sie sonst noch von Chiara Ferragni (32) und Co. unterscheidet? Pumpkin ist eine Web-Waschbärendame!

Ihre unbearbeiteten Pics und ihre ehrliche Art kommen bei den Instagram-Nutzern offenbar bestens an: Pumpkin the Raccoon hat sage und schreibe 1,4 Millionen Abonnenten. Auf ihrem Profil zeigt sich die kleine Dame mal beim Chillen auf der Couch, beim Verspeisen einer leckeren Pizza, gar auf der Toilette oder beim Schmusen mit ihrem Frauchen und ihren Geschwistern – zwei Hunden. Kein Wunder, dass Pumpkins Fans von diesen ehrlichen und gleichzeitig superputzigen Alltagseinsichten schlicht und einfach nicht genug bekommen!

Doch warum lebt die Waschbärenfrau überhaupt in einem Haus und nicht wie ihre Artgenossen in der Natur? Mit nur einem Monat wurde das Tier von Rosie Kemp gerettet, nachdem es auf den Bahamas im Alter von gerade mal einem Monat von einem Baum gefallen war und sich ein Bein gebrochen hatte. Zusammen mit ihrer Tochter Laura Young beschloss Rosie, das kleine Tierchen aufzuziehen. Und schließlich zog Pumpkin bei Laura, ihrem Mann und den zwei Hunden ein – und blieb dort. "Pumpkin betrachtet die Hunde als ihre Mütter. Sie respektiert es, wenn sie genug gespielt haben und sie liebt es, mit ihnen zu kuscheln, wenn sie müde ist", schwärmte die Besitzerin des ungewöhnlichen Haustieres gegenüber Today.

