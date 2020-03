Mit Amira Pocher hat es nun also den nächsten deutschen Promi erwischt! Schon seit einigen Tagen fühlt sich die Frau von Comedian Oliver Pocher (42) nicht wirklich fit. Ihren Fans erklärte sie im Netz, dass sie sich erschöpft fühlt und an Hitzewallungen und Halsschmerzen leidet. Schnell wurde der Verdacht laut, dass sie sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Und tatsächlich fiel der Test positiv aus, wie sie ihrer Community bei Instagram erklärt: "Hallo ihr Lieben, also Folgendes: Wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, geht es mir seit ein paar Tagen nicht gut. Oli und ich waren gestern, nein vorgestern, beim Arzt, welcher mich dann auf Corona getestet hat, Covid-19, und ich habe soeben das Ergebnis bekommen, dass ich positiv bin." Auch Gatte Oli wird sich nun testen lassen, da die Gefahr groß ist, dass er das Virus ebenfalls in sich trägt.

