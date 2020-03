Stress im Schwangerschaftsendspurt! Aktuell befindet sich Bibi Claßen (27) in der 39. Woche – die Geburt ihres zweiten Kindes steht also unmittelbar bevor. Leider wird die heiß erwartete Ankunft von Töchterchen Emily momentan von einigen Sorgen überschattet, wie die werdende Mutter und ihr Mann Julian Claßen (26) nun in einem YouTube-Video preisgeben: Wegen der Corona-Krise werden die Sicherheitsmaßnahmen in Krankenhäusern verschärft – und das betrifft auch die Besucher im Kreißsaal! "Jetzt ist es hier und da schon verboten oder nicht gerne gesehen, dass Männer mit in den Kreißsaal kommen. Da macht man sich schon Gedanken", bedauerte der Familienvater. Auch Bibi gesteht: "Das wäre eine Horrorvorstellung. Ich glaube, jede Frau, die schon mal eine Geburt erlebt hat, die kann das nachvollziehen. Das ist eine Situation, wo man nicht alleine sein will!"

