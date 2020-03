Diese Influencerin ist sau-stark! Während die meisten Social-Media-Bekanntheiten darauf bedacht sind, sich möglichst vorteilhaft auf den Plattformen zu präsentieren, pfeift Esther auf perfekt inszenierte Postings. Der Webstar setzt ganz klar auf spontane Schnappschüsse und reichlich Realness – und angelt sich ohne großen Aufwand und Ehrgeiz zahlreiche Follower-Herzen. Das Geheimnis? Esther ist eine ausgewachsene Schweinedame – die ein echtes Vorzeige-Haustier-Leben lebt!

Auf ihrem Instagram-Account gibt Esther the Wonder Pig einen detaillierten Einblick in ihr ungewöhnliches Schweineleben. Ob beim wohlverdienten Schönheitsschlaf auf dem Sofa, beim Fernsehabend mit ihren Besitzern Derek und Steve mit deren Hunden oder aber zufrieden mampfend in der Wohnung – Esther nimmt ihre Follower überall mit hin! Doch wer denkt, das Borstentier sei eine echte Couch-Potato liegt falsch: Esther liebt es, sich mit Perücken und Perlenketten aufzubrezeln und genießt auch mal den einen oder anderen Spaziergang inklusive Herumtollen an der frischen Luft! Bei dieser Vielseitigkeit ist es wohl kein Wunder, dass Esther bereits 601.000 Abonnenten von sich überzeugen konnte.

Zugegeben: Ein wenig kurios ist der Anblick von Esther in einer gewöhnlichen Wohnung schon. Schließlich bringt Esther gute 270 Kilogramm auf die Waage und wirkt damit nicht unbedingt wie ein 0815-Haustier. Und das wäre sie wohl auch nicht geworden, hätte es bei ihrem Kauf nicht ein "kleines" Missverständnis gegeben: 2012 legten sich Derek und Steve das damalige Ferkel zu, in dem Glauben, ein Mini-Schwein erworben zu haben. Offenbar entsprach das nicht ganz der Wahrheit – denn Esther wuchs zur Vollblut-Sau heran. Trennen wollten sich die drei Freunde aber dennoch nicht – stattdessen kauften Esthers Herrchen ihr zuliebe eine kleine Farm, damit die rosa Lady genug Platz hat.

Instagram / estherthewonderpig Esther, Social-Media-Star

Instagram / estherthewonderpig Esther im März 2020

Instagram / estherthewonderpig Esther, Social-Media-Schwein



