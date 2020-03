Florian Silbereisen (38) ist der DSDS-Neuzugang! Nachdem Jury-Mitglied Xavier Naidoo (48) nach vermeintlich rassistischen Aussagen seinen Platz in der Castingshow hatte räumen müssen, wurde wild spekuliert: Wer wird sein Nachfolger? Kurzzeitig hatte es sogar Gerüchte gegeben, dass Michael Wendler (47) am kommenden Samstag neben Dieter Bohlen (66), Oana Nechiti (32) und Pietro Lombardi (27) sitzen könnte. Doch diese Vermutung wischte der Künstler kurz danach vom Tisch. Dafür hat es allerdings ein anderer Schlagerstar auf den Stuhl am Pult geschafft: Flori darf ab Samstag die Auftritte der Kandidaten bewerten! Über seinen neuen Job freut sich der Sänger riesig!

