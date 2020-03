Ischtar Isik (24) blickt nicht gerne zurück! Vor stolzen neun Jahren eröffnete die heute megaerfolgreiche YouTuberin ihren Kanal auf der Plattform. Mit jedem Video, darunter Einkaufs-Hauls, Make-up-Tutorials und Vlogs, sammelte die damals 15-Jährige immer mehr Abonnenten und kann heute eine Community von 1,15 Millionen Zuschauern vorweisen. Dennoch schaut sich die 24-Jährige ihre ersten Clips nicht gerne an: "In dem Moment, wo ich es mir anschaue, ist es mir unangenehm. [...] Deswegen muss ich sagen, gucke ich mir meine Anfänge nicht so gerne an", offenbart Ischtar gegenüber Promiflash. Dennoch würde sie ihre ersten Beitragsversuche für nichts in der Welt aus dem Netz nehmen!

Anzeige

Instagram / ischtarisik; YouTube / Ischtar Isik Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de