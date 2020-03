Oliver Pocher (42) ist wieder im Angriffsmodus! Seine aktuellen Opfer sind die Influencerinnen Jennifer Frankhauser (27) und Anne Wünsche (28). Der Comedian hat aktuell eine neue Aufgabe für sich gefunden: Er geht verbal Influencer an, die sich während der Corona-Krise unpassend benehmen. Aber womit haben die beiden ihn aufgeregt? Obwohl man aktuell am besten zu Hause bleiben soll, war Jenny diese Woche beim Friseur. Außerdem stört den Comedian, dass viele Influencer wie Anne trotz der Gefahrenlage weiterhin Werbung posten. Jenny entschuldigte sich daraufhin für ihr Verhalten im Netz und Anne gab gegenüber Promiflash folgendes Statement ab: "Es geht um die Werbung, die ganz viele Influencer schalten. Ich kann es nachvollziehen, dass es viele aufregt, das verstehe ich. Ich glaube, was viele vergessen, ist, dass Fitvia zum Beispiel eine große Firma ist mit ganz vielen Angestellten, die nur von Influencern lebt."

