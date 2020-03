Seit gut drei Jahren gehört Nathalie Bleicher-Woth (23) zum festen Cast von Berlin - Tag & Nacht. Darin spielt sie die Hauptrolle Kim Terenzi. Im Promiflash-Interview verriet die TV-Bekanntheit nun, wie sie zu dem Engagement gekommen ist. "Mit 16 war ich mal beim Casting von Filmpool und ich hätte ehrlich nicht damit gerechnet, dass so ein großes Rollen-Angebot kommt. Dann passend, ein paar Tage nach dem Abi, kam dieses Angebot und ich dachte mir so: 'Yes, warum nicht'. Ich musste zwar lange warten, weil das Casting war mit 16 und ich glaube mit 19 oder 20 habe ich dann das Angebot bekommen", erklärt die brünette Beauty. Das Warten hat sich offenbar gelohnt.

