Maren (27) und Tobias Wolf verrieten vor wenigen Tagen, dass sie sich auf einen Jungen freuen dürfen! Doch bevor die schwangere Influencerin diese News mit ihren Fans teilte, erzählte sie natürlich ihrem Liebsten von ihrem Baby-Boy. In einem süßen Clip hielt Maren die Reaktion des werdenden Vaters fest. "Oh mein Gott, wir bekommen einen Jungen", freute sich Tobi in dem YouTube-Video beim Anblick der blauen Luftballons.

YouTube/ Dailymandt, Instagram / marenwolf



