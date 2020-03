Das Verhältnis zwischen Prinz William (37) und Prinz Harry (35) ist gespannt. Dabei galt der Umgang zwischen den königlichen Brüdern bislang für viele als vorbildlich. Doch was genau hat die Harmonie zwischen den beiden zerstört? Promiflash liefert einen Überblick der besonderen Geschwisterbeziehung: Der Tod von Prinzessin Diana (✝36) schweißte die beiden zusammen. Ende 2001 lernte William seine heutige Frau Herzogin Kate (38) kennen. Seit Juni 2016 ist auch Prinz Harry glücklich an Herzogin Meghan (38) vergeben. Der aktuelle Megxit ließ eine Kluft zwischen den Brüdern entstehen – ob sie sich je wieder so nah wie in ihrer Kindheit sein werden?

