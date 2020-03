Tim Mälzer (49) gibt beim TV-Kochduell überraschend persönliche Einblicke. Am Sonntagabend tritt der Koch in einer neuen Folge von Kitchen Impossible dieses Mal gegen Rivale Steffen Henssler (47) an. Bei der Challenge-Show geht es nicht nur heiß an den Kochtöpfen her, sondern auch die Stimmung zwischen den Kontrahenten ist hitzig – Tim und Steffen beefen sich, was das Zeug hält. Neben der offenen Diss-Einlagen sind persönliche Kommentare eigentlich nicht Teil der Sendung. Doch aktuell überrascht Tim mit einer Sex-Offenbarung!

Tim Mälzer hält persönliche Details eigentlich generell so gut es geht aus der Öffentlichkeit raus. Doch im einleitenden Begrüßungsgespräch seines "Kitchen Impossible"-Gegenspielers verpackte er einen Henssler-Diss in ein Sex-Geständnis: "Lieber Steffen, was die Öffentlichkeit nicht weiß, ich musste ganze 23 Jahre warten, bis ich entjungfert wurde. Ungefähr so lange kam mir der Zeitraum vor, bis du endgültig mal zugesagt hast, bei 'Kitchen Impossible' mitzumachen." Weitere intime Details behielt Tim allerdings für sich.

Zum Privatleben des Kochbuchautors ist nicht sonderlich viel bekannt. Allerdings wissen die Fans des 49-Jährigen, dass er verheiratet ist und mit seiner Liebsten mittlerweile drei Kinder hat.

TVNOW / Nady El-Tounsy Tim Mälzer bei der 5. Staffel von "Kitchen Impossible" 2020

TVNOW / Marc Schulz für Morris MacMatzen Steffen Henssler und Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible" 2020

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Tim Mälzer bei "Kitchen Impossible"



