Matthias Schweighöfer (39) wird in der Corona-Quarantäne richtig kreativ! Der Zweifach-Papa muss nicht nur sich selbst die Langeweile zu Hause vertreiben, sondern auch seine Kids beschäftigen. Bei einer Musik-Session am Klavier nutzen die drei die Zeit und sagen dem Virus den Kampf an: Sie singen einen Hausarrest-Fluch Song. "Ich sag' f*ck und du sagst Scheiße", trällern sie auf Instagram. Und auch viele andere Stars haben lustige Ideen zum Zeitvertreib.

