Diese nackte Katze ist längst ein Netz-Hit! Er hat keine Haare, dafür umso mehr Falten und einen ziemlich mies gelaunten Gesichtsausdruck: Xherdan ist ein siebenjähriger Sphynx-Kater, der auf den ersten Blick eher furchteinflößend als flauschig wirkt. Doch sein extravaganter Look ist bei den Instagram-Nutzern ganz schön gefragt! Seine mittlerweile über 27.000 Abonnenten versorgt der Vierbeiner regelmäßig mit witzigem Content – ausdrucksstarke Posen, coole Looks und Food-Postings inklusive! Neben Rising-Star Xherdan gibt es aber noch so einige andere schräg-animalische Stars – Promiflash präsentiert euch die Crème de la Crème!

