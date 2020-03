Bibi (27) und Julian Claßen (26) sind zum zweiten Mal Eltern geworden! Das YouTube-Traumpaar fieberte in den vergangenen Wochen der Geburt seiner Tochter Emily entgegen – die Schwester von Lio (1) sollte per Kaiserschnitt zur Welt kommen. Wie die Influencerin jetzt auf Instagram bekannt gibt, wurde ihr Mädchen am Freitag geholt: "Am 20.03. Um 9:59 Uhr ist Emily gesund zur Welt gekommen. Wir sind überglücklich und total überwältigt", freut sich Bibi auf Instagram.

