Dubai ist weit mehr als nur ein beliebtes Reiseziel für deutsche Promis! Viele Stars wie Sami Slimani (30), Fata Hasanović (25) und Simon Desue (28) sind mittlerweile sogar dorthin ausgewandert. Aber was macht die Luxus-Metropole als Wohnort eigentlich so attraktiv? Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Fiona Erdmann (31) lebt schon seit zwei Jahren in Dubai und hat dazu eine Theorie: "Wir möchten irgendwie neue Sachen erleben, uns neu entdecken. Wir möchten versuchen, uns vielleicht auch abseits von Deutschland etwas aufzubauen, in der Sonne leben", erklärte sie im Interview mit Promiflash.

