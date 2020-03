David Koch hat genug von schlüpfrigen Nachrichten seiner weiblichen Fans! Das Interesse an dem Male-Model ist nicht nur hierzulande groß. Kein Wunder, immerhin sieht der Rheinländer nicht nur gut aus. Er ist unter anderem schon für Yves Saint Laurent und Givenchy über die Laufstege der Welt stolziert, war in der italienischen und französischen Vogue. Klar, dass das Social-Media-Postfach des 28-Jährigen überquillt: Dass David Nacktfotos seiner Followerinnen bekommt, nervt ihn allerdings gewaltig!

"Die ersten Fotos fand ich ja irgendwie noch amüsant. Aber so langsam wundere ich mich doch sehr. Ich verstehe jetzt absolut, wie die Frauen sich fühlen, die nur Penis-Bilder zugeschickt bekommen", klagt er gegenüber Bild sein Leid. Ständig empfange er Schnappschüsse, auf denen Frauen oben ohne zu sehen seien, obendrein mit eindeutigen Angeboten an ihn. "Ich finde es einfach schade, wenn Menschen von anderen nur auf ihr Äußeres reduziert werden", beschwert David sich schließlich.

Was ihn daran vor allem stört, sei die Tatsache, dass er seit einem halben Jahr in festen Händen ist. Seine Liebste habe aber zum Glück kein Problem mit den Sex-Nachrichten von fremden Frauen, die auf David einprasseln: "Aber ich fühle mich dadurch oft irgendwie nur auf das Eine reduziert, hört sich komisch an, ist aber so."

