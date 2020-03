Was für ein niedlicher Anblick! In einem kurzen Clip zeigen sich Hanna Schlönvoigt (24) und ihr Töchterchen Delia (2) im Partner-Look auf TikTok. Ihre Follower sind von dem Netz-Beitrag begeistert und hinterlassen in den Kommentaren viele Komplimente. Das Familien-Video ist aber nicht einfach nur süß – die Frau von GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (33) liegt mit dem Posting auch noch ziemlich im Trend. In den USA haben Top-Stars wie Jessica Alba (38), Jennifer Lopez (50) und Ciara (34) TikTok längt mit ihren Liebsten erobert.

