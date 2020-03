Seit rund einem Monat flimmert die zweite Staffel Temptation Island über die Mattscheiben – doch welche Pärchen und Verführer haben im Netz den meisten Eindruck hinterlassen? 2020 treten die vier Duos Pia Peukmann und Calvin Kleinen, Hanna Annika und Till Adam, Siria Campanozzi und Davide Tolone und Michelle Daniaux und Mateo Glotz zum großen Treuetest an. Jeweils zwölf attraktive Singles versuchen, die vergebenen Männer und Frauen um den Finger zu wickeln. Doch wer konnte sich im Laufe der Zeit bereits die größte Online-Community aufbauen? Promifash hat mal nachgeschaut!

Bei den vergebenen Teilnehmern des Kuppelformats bildet der Österreicher Mateo das Schlusslicht. Er hat aktuell rund 1.900 Follower auf seinem Instagram-Konto. Und das ist leicht erklärt: Im Gegensatz zu seinen männlichen Kollegen leistete er sich bisher noch keinen Fehltritt mit den Single-Damen und war somit nicht so häufig zu sehen. Auf Platz drei im Abonnenten-Ranking landet Till Adam. Dank seiner Teilnahme bei Die Bachelorette 2015 und Love Island 2018, ging er bei "Temptation Island" schon mit einer gewissen Reichweite an den Start. Aktuell tummeln sich stolze 21.000 Follower auf seinem Profil. Die Silbermedaille bei den vergebenen Show-Stars darf Siria beanspruchen. Mit jeder Menge Sendezeit – dank Wutausbrüchen und Heulattacken – ist ihre Community bereits auf über 28.000 Menschen angewachsen. Nur ihr Partner Davide hat noch mehr: Der Sizilianer ist mit über 40.000 Followern der absolute Spitzenreiter. Allerdings startete auch er bereits mit 30.000 Followern in die Show.

Und wie sieht es bei den Singles aus? Zuallererst nimmt Promiflash die Jungs unter die Lupe. Ganz hinten im Follower-Ranking landet aktuell Fatih Belen. Die Abozahl des Jurastudenten beläuft sich auf Instagram aktuell auf schlappe 1.200. Deutlich reichweitenstärker sind da die ersten drei Ränge der Single-Männer. Bronze sichert sich Fitnessmodel Eugen Lopez. Der beste Freund von Mike Heiter hatte sich schon vor "Temptation Island" einen treuen Fanstamm aufgebaut. Aktuell beläuft sich der auf 22.000 Personen. Getoppt wird das von Julien Momm. Durch seinen Job als Dating-Coach und Stripper sammelte er bereits über 35.000 Follower. In der Fremdflirt-Sendung hatte er jedoch noch nicht allzu viel Sendezeit. Platz eins sichert sich Soloboy Max Schnabel. Der ehemalige Köln 50667-Darsteller profitiert offenbar noch von seinem Schauspieljob: Er hat aktuell mit über 52.000 Abos sogar mehr Fans als die vergebenen Kandidaten.

Auch bei den Single-Damen gibt es deutliche Unterschiede, was die Reichweiten auf Social Media angeht. Wie ihr Bruder Fatih, landet auch Kübra Belen aktuell auf dem letzten Platz. Ihrem Profil folgen aktuell nur 470 Leute, was aber auch daran liegen könnte, dass sie in der Masse der Singles bisher noch nicht so sehr aufgefallen ist. Die oberen drei Ränge haben deutlich mehr Follower am Start. Platz drei geht an Danijela Dolić. Die 19-jährige Barkeeperin darf sich freuen, die 10.000-Marke geknackt zu haben. Mehr als doppelt so viele Fans hat Sexbombe Roxy. Ihre frechen Flirtattacken, die vor allem auf Calvin Kleinen gerichtet sind, bescheren ihr bereits 22.000 Follower. Nur Sarah Milewski hat noch mehr Abonnenten. Der ehemaligen Miss Wiesbaden folgen aktuell über 32.000 Personen.

Alle Infos zu "Temptation Island - Versuchung im Paradies " bei TVNOW.

Instagram / tilladam23, siriacampanozzi & davidedondale Collage: Till Adam, Siria Campanozzi und Davide Tolone, vergebene "Temptation Island"-Kandidaten

Instagram / eugen1pz, julien_momm & maxpirna Collage: Eugen Lopez, Julien Momm und Max Schnabel, "Temptation Island"-Single-Männer

Instagram / danido_official, _roxytv_ & sarah_milka Collage: Danijela Dolić, Roxy und Sarah Milewski, "Temptation Island"-Singles

TVNOW / Frank Fastner Die "Temptation Island"-Mädels 2020



