Janine Pink (32) nimmt im Bezug auf ihren Ex wohl kein Blatt vor den Mund! Heute Abend kommen Reality-TV-Fans in den Genuss der allerersten Folge von Promis unter Palmen. Besonders gespannt warten die Zuschauer natürlich auf das Wiedersehen von Janine und ihrem Exfreund Tobi Wegener (26). Schließlich sind die einstigen Turteltauben nicht gerade im Guten auseinander gegangen. Und tatsächlich ist das Ganze ziemlich unterhaltsam: Janine macht keinen Hehl aus ihrer Abneigung gegen Tobi und teilt ordentlich aus!

Ihre "Promis unter Palmen"-Kollegen interessieren sich natürlich brennend dafür, wie damals alles zwischen ihnen abgelaufen ist – Sexleben inklusive – und unterziehen die Verflossenen separat einer intimen Befragung. Während Tobi, ganz der Gentleman, schweigt: "Das sag ich jetzt nicht!", packt Janine ungeniert aus: "Da hat Eis.de schon mehr drauf. Da hält der Akku mehr als zwei Minuten", stichelt sie gegen Tobis Leistung im Bett. Claudia Obert checkt den Seitenhieb jedoch nicht direkt, woraufhin die Leipzigerin erklärt: "Eis.de – die Vibratoren, meine Gute."

Doch damit ist die Läster-Tirade noch nicht beendet: "Der sieht zwar nett aus, so ein Unschuldslamm, aber der hat's faustdick hinter den Ohren", stellt Janine klar. Tobi habe ihr bei der Trennung damals das Herz rausgerissen. Claudia kann es gar nicht fassen: "Die Nullnummer da?", staunt die Luxus-Lady – und entlockt der früheren Köln 50667-Darstellerin mit ihrem Kommentar ein dankbares Grinsen. Was denkt ihr, wird es jetzt die ganze Zeit so weitergehen? Stimmt ab!

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, ehemaliger "Promi Big Brother"-Kandidat

Instagram / janinepinkofficial Janine Pink auf Fuerteventura

Instagram / fit_tobi93 Tobias Wegener, Reality-TV-Star



